Burgio, Coronavirus. Opposizione: “Contributi a fondo perduto per attività e azzerare tosap”

I due atti di indirizzo andranno discussi in sede di consiglio comunale

“Contributi a fondo perduto” e “Azzeramento della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche”: queste in sintesi le iniziative a favore delle attività produttive proposte dai consiglieri di opposizione di Burgio: Domenico Arrigo, Vincenzo Galifi e Calogero Piazza.

I consiglieri hanno infatti chiesto la convocazione del consiglio comunale per discutere in merito a due atti di indirizzo rivolti alla Giunta Comunale guidata dal sindaco Franco Matinella.



“Senza dubbio gran parte delle attività commerciali burgitane, sia che abbiano dovuto chiudere i battenti sia che siano rimaste aperte, hanno subito e subiranno gravi conseguenze economiche – afferma il capogruppo Galifi. – Tutto ciò potrebbe tradursi in un calo del numero delle attività e di conseguenza dei posti di lavoro, portando dunque ad un aggravarsi del disagio sociale. I negozi, le pizzerie, i bar e tutte le attività fanno parte dell’identità del nostro Paese ed è nostro dovere salvaguardarle. Senza di esse si spegnerebbe la vita di un’intera comunità.”

I consiglieri mirano all’emanazione di un bando per erogare un contributo, utilizzando come parametro la TARI, a sostegno delle attività a compensazione dei danni subiti in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

“La maggioranza ha già bocciato, senza una vera motivazione, il nostro regolamento per l’erogazione di buoni spesa, – così il consigliere Arrigo – vedremo se anche questa volta si atterrà agli ordini di scuderia bocciando le nostre proposte o se, con senso di responsabilità, le approverà”.

“Se sarà necessario, siamo pronti a votare una variazione di bilancio, – conclude il consigliere Piazza – hanno trovato 10mila euro per un film, sono sicuro che ne potranno trovare altrettanti per le attività produttive.”