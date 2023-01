Bus si ribalta in Slovaccia: a bordo studenti e docenti del Liceo scientifico “Enrico Fermi” di Sciacca, 5 i feriti

Un autobus con 38 passeggeri a bordo tra cui studenti e docenti del Liceo scientifico “Enrico Fermi” di Sciacca, è rimasto coinvolto in un incidente stradale: il bilancio è di 5 feriti lievi



L’incidente si è verificato la notte tra il 18 e 19 gennaio scorso in Slovacchia, nei pressi di Liptovskì Mikuláš, a meno di 300 chilometri dalla capitale Bratislava. Le cause sono in corso di accertamento, ma da una prima ricostruzione pare che per la scarsa visibilità, il conducente del bus si sarebbe accorto solo all’ultimo momento di un’auto ferma sulla carreggiata ed ha tentato di evitarla. A quel punto a causa dell’asfalto reso ghiacciato dalle basse temperature, il mezzo ha perso aderenza si è ribaltato su un fianco.

Immediatamente sono scattati i soccorsi e fortunatamente sia per la delegazione dell’istituto “Fermi” che viaggiava al seguito di un progetto Erasmus, sia per i colleghi di altre scuole europee, le conseguenze sono stati minime e il bilancio finale è di soli 5 feriti lievi. Tra di loro anche la stessa dirigente scolastica Giusi Diliberto e un docente del “Fermi” di Sciacca oltre ad altri tre studenti olandesi. Solo tanta paura per gli studenti saccensi. La comitiva stava facendo ritorno in albergo.