Bus travolge 5 auto poi finisce in una scarpata:  un morto e 14 feriti

E’ di un morto e 14 feriti il tragico bilancio, ancora provvisorio, di un grave incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti un bus con a bordo 38 passeggeri, finito in una scarpata, e 5 auto

L’incidente si è verificato intorno alle 4 di questa mattina, lungo l’autostrada A16 Napoli – Canosa, nel territorio di Vallesaccarda, in direzione Napoli, all’altezza del comune di Vallesaccarda al km 101. Secondo una prima ricostruzione, un autobus con due autisti che trasportavano 38 passeggeri, per cause incorso di accertamento, ha prima travolto cinque auto, per poi terminare la sua corsa in una scarpata ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Grottaminarda e Bisaccia e Avellino con un’autogru e diverse ambulanza del 118 che hanno soccorso i feriti che sono stati trasportati a Avellino, Benevento, Ariano Irpino e altri ospedali. Sul luogo dell’incidente è giunta anche un’eliambulanza. I pompieri sono ancora al lavoro per sollevare il bus e recuperare eventuali altri passeggeri.