Buseto Palizzolo. Scontro tra 2 auto: 22enne palermitano muore sul colpo

Un’altra giovane vita spezzata a causa di tragico incidente stradale: un 22enne è morto dopo uno scontro tra due auto: inutili i soccorsi

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri sulla statale 187, all’altezza dello svincolo che porta a Buseto Palizzolo, all’altezza del rifornimento di benzina. La vittima è Tommaso Di Giacomo, di 22 anni, nato a Palermo, che aveva frequentato l’ istituto tecnico commerciale Vilfredo Pareto, nel capoluogo siciliano, per poi trasferirsi a Carini. Secondo una prima ricostruzione, Tommy, come lo chiamavano gli amici, era alla guida di una Peugeot 3008, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Panda, condotta da una donna, che proveniva da una strada laterale. Nel violento impatto la Peugeot si è schiantata contro un palo della luce. non lasciando scampo al giovane che è morto sul colpo.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, ma i sanitari a bordo non hanno potuto fare nulla per il 22enne se non costatarne il decesso. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri.

La notizia ha subito fatto il giro dei social, con i suoi amici che hanno postato decine di messaggi in suo ricordo. “Un bravissimo ragazzo, sono senza parole”, scrive Tommaso su Facebook. “Sono sconvolta, non ho parole”, dice Simona. “Un’altra vita spezzata troppo presto”, scrive Angela. “Tommy, che la terra ti sa lieve”, scrive Erika.