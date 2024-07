Caccia israeliani bombardano Beirut. Hezbollah: Fuad Shukr è sopravvissuto al raid. Mosca: “palese violazione del diritto internazionale”

L’attacco israeliano mirava ad uccidere il numero 2 di Hezbollah, ma si è salvato. Per la prima volta interviene la Russia: “Questo attacco è una palese violazione del diritto internazionale”

Il governo israeliano per uccidere il presunto responsabile dell’uccisione di bambini a Majdal Shams, non esita a colpire la capitale libanese affollata di civili e per’altro mancando il bersaglio, una fonte vicina a Hezbollah ha affermato che il comandante del gruppo Fuad Shukr è sopravvissuto all’attacco israeliano. Fonti vicine a Hezbollah hanno reso noto che nell’attacco israeliano nel sud di Beirut ci sono stati almeno due morti.

L’Idf ha condotto “un attacco mirato a Beirut contro il comandante” di Hezbollah “responsabile dell’omicidio dei bambini a Majdal Shams e dell’uccisione di numerosi altri civili israeliani”, ha detto il portavoce militare di Israele secondo cui “al momento non ci sono cambiamenti nelle linee guida difensive dell’Home Front Command. Se verranno apportate modifiche, verrà rilasciato un aggiornamento”. Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant pochi minuti dopo l’attacco dell’Idf a Beirut.ha dichiarato “Hezbollah ha oltrepassato la linea rossa”

Israele ha agito nonostante gli appelli arrivati da più parti a fermare l’escalation e per la prima volta in questo conflitto è intervenuta la Russia che ha ammonito Israele, “Gli attacchi di Israele in Libano costituiscono una flagrante violazione del diritto internazionale”ha detto il ministero degli Esteri russo alla Tass. “Questo attacco è una palese violazione del diritto internazionale”, ha denunciato il ministero.

Il vice portavoce del dipartimento di Stato Usa Vedant Patel in un briefing con la stampaha detto: “Continuiamo a credere che la diplomazia sia ancora la strada migliore” ed ha aggiunto: “Il nostro sostegno a Israele è incrollabile, ma non vogliamo un’escalation”.