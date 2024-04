Caccia russo sgancia 4 bombe plananti FAB-1500 su soldati ucraini nel Donetsk – VIDEO

La “bomba planante russa” FAB-1500 soprannominata il “distruttore di edifici” dai blogger di guerra russi, porta con se 675 chili di esplosivo, che può essere lanciato da una distanza compresa tra 40 e 70 chilometri dal bersaglio e ha un raggio di distruzione di 200 metri

In un video pubblicato dal Ministero difesa di Mosca si “Puoi vedere le ali che si aprono verso l’obiettivo a terra”. L’aereo militare lascia andare in simultanea gli ordigni e poi si vedono i funghi delle terribili esplosioni a terra.

Si tratta delle “bombe guidate” citate dal ministro degli esteri ucraino, Kuleba, secondo il quale stanno “spazzando tutte le nostre posizioni”. I russi, secondo quanto riportato dal Financial Times “hanno attaccato l’Ucraina con circa 3.500 bombe aeree guidate nel 2024. Secondo i funzionari della difesa ucraini, si tratta di un aumento di 16 volte rispetto al 2023”.

Le FAB-1500 “bombe plananti russe”, sono i nuovi esplosivi che stanno dando molto filo da torcere alla difesa ucraina. John Foreman, ex addetto alla difesa del Regno Unito a Mosca le descrive così: “Fondamentalmente, sono bombe non guidate dell’era sovietica con alette intelligenti aggiunte per attaccare obiettivi fissi con un certo grado di precisione. La rotta della bomba può anche essere corretta utilizzando la navigazione satellitare o laser, migliorandone la precisione”

. Nell’Ucraina orientale questo tipo di tecnologia sta aiutando l’esercito russo a farsi strada in territorio nemico, perché in grado di distruggere un palazzo in un colpo solo. In una roccaforte ucraina vicino alla linea del fronte, a meno di 20 miglia dalla città orientale di Donetsk, una bomba alata è stata vista sfrecciare verso un edificio a più piani. L’esplosivo da 1.500 chilogrammi – come rivela Indipendent – ha colpito la struttura nella città di Krasnohorivka, esplodendo in una palla di fuoco prima di inghiottire l’intero edificio.

Una bomba termobarica che viene definita “mini atomica” per la sua potenza. A denunciare l’uso dell’ordigno ODAB-1500 è stato il giornalista della “Bild” Julian Röpcke attraverso “X”. La bomba termobarica si rifà ad una tecnologia che risale ai tempi dell’Unione Sovietica. La bomba è composta al 100% di carburante, la detonazione tra la miscela di liquido infiammabile e l’ossigeno provoca un’onda d’urto e un aumento di pressione, letale per gli organismi umani e animali. Nell’area dell’esplosione, tutto l’ossigeno viene consumato (da cui il nome “bomba a vuoto”) e l’esplosione stessa è potente e dura più a lungo rispetto a una carica classica.