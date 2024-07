Cade dalla moto: 21enne di santa Croce Camerina muore dopo 4 giorni in ospedale. La famiglia dona gli organi

Non ce l’ha fatta Mattia Spigato, il giovane 21enne di originario di santa Croce Camerina nel ragusano, che lo scorso venerdì sera è rimasto gravissime ferite in un incidente con la moto

L’incidente è accaduto in via Lame a Rovereto sulla Secchia, in provincia di Modena. Secondo quanto ricostruito Mattia venerdì stava rientrando a casa in moto, quando, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e rimanendo gravemente ferito. Si tratterebbe quindi di un incidente autonomo.

Subito soccorso il 21enne è stato ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna, dove ieri è stato avviato l’iter per accertarne la morte celebrale e oggi i medici ne hanno dichiarato il decesso. Un lutto che ha colpito profondamente tutta la comunità dove la famiglia Spigato è molto conosciuta. Per volontà stessa del ragazzo, già espressa sulla sua carta di identità, i suoi organi sono stati donati.

Mattia Spigato, era originario di santa Croce Camerina, ma da tempo residente con la famiglia a Carpi, in provincia di Modena. In questo dolore immenso –afferma tra le lacrime la mamma – il solo pensiero che ci consola è sapere che grazie alla generosità di nostro figlio tante altre persone potranno vivere. Lui non sarà più qui con noi fisicamente, ma continua a vivere». I funerali si svolgeranno venerdì mattina, con partenza alle 9.30 dalle camere ardenti dell’ospedale Ramazzini, verso la chiesa di Cibeno dove saranno celebrate le esequie funebri.