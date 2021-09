Calamonaci (AG). Malore improvviso: muore in caserma il comandante dei carabinieri Giuseppe Sabella

Il comandante della caserma dei carabinieri di Calamonici, piccolo centro agricolo di 1300 abitanti a pochi chilometri da Ribera, è morto a causa di un malore improvviso

Il decesso è avvenuto all’alba di oggi, all’interno della caserma ubicata nella centrale via Garibaldi di Calamonici, che il militare da circa un anno dirigeva con la carica di comandante. Giuseppe Sabella, aveva 47 anni ed era sposato con due figli. Il 28 agosto dell’anno scorso, era arrivato a Calamonici in sostituzione del luogotenente riberese, carica speciale, Fabio Santopietro, prima era stato in attività in Calabria e poi trasferito alla stazione di Ribera.

Sabella, che secondo quanto trapelato, godeva di buona salute e pare che in passato non avesse mai accusato alcun malore, è deceduto improvvisamente forse a causa di un ictus cerebrale o un attacco cardiaco, ma saranno le analisi a fare chiarezza sulla morte.

Il militare durante la notte era stato in servizio nella caserma dei carabinieri, quando aell’alba si è sentito male ed è stato soccorso dai colleghi che hanno fatto intervenire i medici della postazione “Alpha” del 118 dell’ospedale di Ribera, che nonostante il pronto intervento, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 47enne.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/