Calciatore 27enne uccide a martellate l’ex che l’aveva già denunciato per stalking : arrestato

Un calciatore 27enne della Sancataldese, squadra di calcio siciliana, ha ucciso a martellate l’ex che l’aveva già denunciato: l’uomo che aveva il divieto di avvicinarsi è stato arrestato



È accaduto nella notte tra martedì e mercoledì in via dell’Arcoveggio, a Bologna. La vittima è Alessandra Matteuzzi, di 56 anni che è stata aggredita e uccisa sotto casa dall’ex compagno con il quale si era lasciata da qualche tempo, il calciatore ed ex modello Giovanni Padovani, che lei aveva denunciato a fine luglio per stalking. L’uomo è stato arrestato.

Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia che lo ha arrestato per omicidio aggravato, il presunto assassino già da un paio d’ore stava facendo la posta sotto la casa della vittima, poi, quando intorno alle 21 è arrivata l’ha brutalmente colpita con diversi colpi di martello e altri oggetti contundenti sulla testa, uccidendola.



Il primo ad intervenire dopo l’aggressione è stato un ragazzo, figlio di un vicino di casa, al quale Padovani non avrebbe opposto la minima resistenza: “Non ce l’ho con voi, ce l’ho con lei – avrebbe detto a chi lo ha bloccato – non vedo l’ora che arrivi la polizia che voglio finire tutto”.

Ma a lanciare l’allarme sentendo le grida della vittima è stato un residente della stessa palazzina nella primissima periferia bolognese e sul posto intorno alle ore 21.30, sono intervenute gli agenti della polizia di stato che al loro arrivo hanno trovato l’aggressore ancora sul posto e la donna agonizzante in stato di incoscienza. Poco dopo è giunta anche l’ambulanza, ma per Alessandra Matteuzzi c’era poco da fare, trasportata in ospedale è deceduta poco dopo l’arrivo.

Giovanni Padovani è un calciatore ed ex modello, originario di Senigallia, in provincia di Ancona. Dopo due anni nelle giovanili del Napoli Padovani ha militato in varie squadre di serie C e D: tra cui il Foligno, il Troina, Giarre e ora la Sancataldese, team siciliano, che in una nota informa di averlo messo fuori rosa a causa di un “ingiustificato allontanamento” già da sabato scorso. Padovani sarebbe arrivato ieri a Bologna in aereo dalla Sicilia e poi sarebbe andato ad attendere la donna sotto casa.