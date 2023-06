Calcio in lutto, Cedric Roussel è morto per un malore improvviso, aveva giocato con il Brescia

L’ex calciatore del Brescia Cedric Roussel è morto a soli 45 anni a causa di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo

Il decesso è avvenuto sabato 24 giugno. Cedric Roussel, ex rondinella, belga, è stato stroncato un malore improvviso mentre si stava rilassando su una terrazza di un mercato nella città di Mons, in Vallonia, a 70 chilometri da Bruxelles. I soccorsi sono stati tempestivi ma per l’ex attaccante non c’è stato nulla da fare. A Brescia era arrivato nel gennaio del 2007 per rinforzare la squadra, forte dei gol che aveva realizzato in patria (fu capocannoniere del campionato), è giocò anche tre gare in nazionale.

Cresciuto calcisticamente nel La Louviére, Roussell è maturato in Inghilterra con le maglie di Coventry City e Wolverhampton. Nel 2002 è tornato al Mons, poi Genk, Rubin, Standard Liegi e Zulte Waregem prima dell’arrivo in Italia al Brescia, nel 2007.

Pochi mesi dopo l’approdo in Lombardia, l’attaccante ha fatto ritorno al Mons prima di chiudere la sua carriera al RUS Beloeil nel 2011. Con la nazionale maggiore belga Cedric Roussel ha collezionato 3 presenze.