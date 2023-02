Calderoli attacca Macron: “Galletto a tutti i costi e non rispetto nei confronti degli altri capi di Stato”

“Io credo ci sia in circolazione un residuo di complesso di superiorità, di primo della classe, del voler mostrarsi galletto a tutti i costi”

Sono le parole del ministro per le Autonomie e gli Affari Regionali, Roberto Calderoli rivolte a Emmanuel Macron, relative al caso scoppiato dopo l’incontro che il presidente francese ha avuto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prima del vertice Ue. “Se un indizio non crea una prova, un secondo indizio, l’invito di Parigi indirizzato solo a Zelensky – prima di un Consiglio Ue, osserva – è un segno di non rispetto nei confronti degli altri capi di Stato e di governo”, ha aggiunto il leghista.