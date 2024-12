Calenzano (FI). Esplosione in una raffineria Eni: 2 morti, 9 feriti e 3 dispersi

E’ salito a 2 morti, 9 feriti e 3 dispersi il bilancio dell’esplosione di una raffineria Eni: colonne di fumo sono visibili a chilometri di distanza, anche dai comuni vicini

L’esplosione è avvenuta questa mattina intorno alle 10.22. in una raffineria Eni, nei pressi del campo sportivo in via del Pescinale, a Calenzano, in provincia di Firenze. Il boato è stato sentito anche in centri distanti dal luogo dove è avvenuta e avrebbe provocato nelle vicinanze la rottura dei vetri di alcuni edifici industriali. La protezione civile della Città Metropolitana è intervenuta sul posto attivando il sistema regionale di emergenza sanitaria, oltre a vigili del fuoco e forze dell’ordine che hanno circoscritto l’aera dell’incidente e al momento sono in corso le verifiche del caso.

Il Dipartimento della protezione civile ha attivato It alert per un raggio di 5 km dalla zona di esplosione “con cui si chiede di tenere chiuse le finestre e di non avvicinarsi alla zona”, comunica la prefettura di Firenze.

Anche i Comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino invitano la cittadinanza a chiudere in via precauzionale le finestre e ridurre gli spostamenti, in attesa di indicazioni da parte degli organi preposti.