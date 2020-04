Caltabellotta (AG). Sta bene il signore positivo al Covid-19, a dirlo è il Sindaco Cattano in questa intervista

Sono buone le condizioni di salute dell’unica persona che a Caltabellotta è risultata positiva al coronavirs

A rendere noti i dettagli sulla salute del contagiato, è stato il Sindaco di Caltabellotta Calogero Cattano, in un’intervista telefonica rilasciata alla nostra redazione, durante la quale ha illustrato dettagliatamente la situazione attuale dell’unica persona del paese montano, risultata positiva al Coronavirus.

Il contagio, al momento l’unico a Caltabellotta, si è verificato lo scorso 29 marzo. “Il signore da circa 10 giorni sta bene”. Dice il sindaco. Che poi aggiunge: “Ha avuto un piccolo malessere passeggero solo nei primi giorni, subito dopo il ricovero, poi si è ripreso e non ha avuto più problemi ne’ di respirazione e nemmeno a livello polmonare.”

Cattano poi aggiunge che “Avendo il paziente contratto il virus in maniera lieve, è stato subito dimesso dall’ospedale e trasferito in un albergo, dove attualmente soggiorna, per finire la quarantena, in attesa di risultati finali”.

Il Sindaco inoltre precisa che “Anche la famiglia del contagiato sta bene e nessuno di loro ha mai manifestato nessun sintomo, ma per precauzione si è provveduto a eseguire i tamponi, dei quali si attendono gli esiti”.

L’ipotesi prevalente su come l’uomo abbia contratto il virus, è relativa a quando si è recato per qualche mese in ospedale per assistere il papà, che poi purtroppo è deceduto per un ictus”.

Infine il Sindaco con tono grintoso e prettamente ottimistico, ha voluto lanciare un messaggio positivo “Ad oggi è l’unico caso che abbiamo a Caltabellotta e ci si augura che in futuro non se ne verifichino altri”.