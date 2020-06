Caltabellotta. Approvazione “Bilancio previsione 2020-22 ” intervista al Sindaco Calogero Cattano

Approvato dal consiglio comunale di Caltabellotta il Bilancio di previsioni plurennale del 2020-2022. Il Sindaco Calogero Cattano spiega i contenuti

L’otto 8 giugno scorso il consiglio comunale di Caltabellotta ha approvato il “Bilancio di previsioni plurennale del 2020-2022 ” ovvero: lo strumento fondamentale per far andare avanti il Comune, a sostegno degli esercenti che non hanno potuto lavorare in questi mesi a causa dell’emergenza Coronavirus.

“ Abbiamo approvato Il Bilancio di previsioni plurennale del 2020-2022 l’otto di giugno. Il Consiglio Comunale si è espresso favorevolmente perché su 12 Consiglieri Comunali e 10 presenti, hanno dato la preferenza 8, due si sono astenuti e due erano assenti. Pertanto il bilancio è stato approvato con stragrande maggioranza”.

Inizia così il Sindaco di Caltabellotta Calogero Cattano nell’Intervista a distanza, rilasciata alla Redazione di Fatti &Avvenimenti, nella quale si mostra fiducioso dell’ottimo risultato raggiunto, con l’approvazione di questo importante strumento.



“ Mediante questo importante strumento – dichiara Cattano – l’Amministrazione Comunale ogni anno cerca di venir incontro all’esigenze immediate nell’anno in corso, oltre a una programmazione che è valida per i due anni successivi. Quest’anno malgrado l’emergenza Covid-19 , è prevalso ancor di più il bisogno di venir incontro gli esercenti, i quali non hanno potuto lavorare in questi mesi ”.

Il Sindaco mette in evidenza gli adeguati provvedimenti adottati insieme all’Amministrazione Comunale : “ Procrastinando il pagamento dell’IMU al 16 di Settembre , principalmente per queste categorie e poi usufruendo anche di un BONUS uguale alla somma che è stata pagata nell’anno 2019 facendo in modo che l’esercizio commerciale per il 2020 non paghi l’IMU. Inoltre se i proprietari dell’esercizio hanno di proprietà anche un’altra dimora, non pagheranno l’IMU nemmeno sull’altra casa di proprietà, oltre che dell’esercizio commerciale. Abbiamo dato anche CONTRIBUTI a tutte le famiglie bisognose tramite dei BUONI SPESA per generi alimentari. Adesso stiamo anche lavorando sui Fondi Europei dati dalla Regione Siciliana. Infatti contiamo entro la fine di questo mese di disporre anche di questi BUONI. Ci stiamo adoperando per aiutare principalmente le fasce più debole e tutti quegli esercizi che nei mesi scorsi non hanno potuto lavorare”.

Cattano con tono fiducioso continua ad illustrare le iniziative adottate da questo BILANCIO: “ Gli obbiettivi prioritari riguardano i servizi socio-assistenziali ; i lavoratori anche socialmente utili; la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità interna e rurale proprio perché abbiamo trovato un Paese che dal punto di vista della manutenzione lasciava un po’ a desiderare. Abbiamo fatto in modo di sistemare moltissime strade interne e stiamo lavorando anche con un finanziamento che abbiamo ottenuto dalla Protezione Civile lo scorso anno, su 13 strade rurali, facendo dei mini progetti dalla somma cospicua di 100mila euro per potere intervenire su queste strade rurali devastate dell’alluvione negli anni passati: 2015-2016-2018. Abbiamo l’intenzione di dare una sistemata nei terreni agricoli, per consentire specie la categoria degli agricoltori di poter andare in campagna, senza difficoltà e muniti dei propri mezzi agricoli”.

Infine il Sindaco conclude : “ Vogliamo dedicarci anche alla manutenzione della pubblica illuminazione, ovvero la manutenzione stradale e ordinaria degli impianti sportivi e degli edifici comunali; la manutenzione ordinaria dei vivai comunali e agricoli. Ci stiamo adoperando anche utilizzando un progetto a livello europeo, di fare dei PERCORSI – TURISTICI all’interno del centro storico proprio per valorizzarlo. Stiamo lavorando anche per migliorare il costone roccioso San Pellegrino mettendolo in sicurezza mediante degli interventi volti alla stabilità del sottosuolo all’interno del centro abitato ”.