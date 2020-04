Caltabellotta, Coronavirus. Sarte confezionano mascherine “fai da te” con tessuto donato da un privato

Un grande gesto solidale quello messo in atto da alcune sarte di Caltabellota che hanno deciso di produrre in maniera del tutto volontaria mascherine protettive “fai da te” con il tessuto in parte donato da un privato

Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus COVID-19, il Comune “arruola” le sarte per le mascherine “fai da te”.

“Il Coronavirus non allerta la sua morsa, il pericolo di aumento di contagi, rimane ancora un dato allarmante ed è un’impresa reperire le mascherine”. Comunica l’Amministrazione comunale che poi aggiunge: “Proprio per tale ragione l’Amministrazione comunale ha deciso di autoprodurre le mascherine, acquistando il materiale e affidandosi a cittadini e ad alcune sarte del paese, che in via del tutto volontaria, hanno accertato di mettersi a lavoro”.

Ed ancora: “Diversi sono stati i tentativi volti all’acquisizione di questo dispositivi sul mercato, attraverso le formali modalità pubbliche da rivenditori autorizzati, ma la carenza su tutto il territorio nazionale degli stessi, ha allungato inevitabilmente i tempi di consegna”.

È chiaro quindi che i cittadini di Caltabellotta si stanno adoperando nel migliore dei modi, tutelando la salute di ogni singolo cittadino.

In pochi giorni, afferma il Sindaco di Caltabellotta Calogero Cattano “ Parecchi cittadini sia a Caltabellotta che a S.Anna, hanno risposto all’appello, con la produzione ad oggi di circa un migliaio di mascherine. L’iniziativa ha sortito un grande successo e generato parecchio entusiasmo, in quanto mettere a servizio di una causa solidale, la propria dimestichezza e la propria bravura con i tessuti, in un periodo così difficile, rappresenta un grande gesto di solidarietà e di disponibilità nei confronti di tutta la comunità”.

La giunta comunale inoltre precisa che: “Le mascherine confezionate dalle sarte di Caltabellotta e Sant’Anna non sono omologate, né sono presidi sanitari, tuttavia possono costituire, in mancanza di dispositivi più idonei, un utile strumento di contrasto all’epidemia da Coronavirus. Infatti possono usarle tutti, in particolare quando si è costretti ad uscire di casa e trattenendo le particelle di saliva, sono utili a ridurre la possibilità di infettare ed essere infettati dagli altri”.

Infine il Sindaco insieme all’Amministrazione comunale concludono: “La consegna delle mascherine è iniziata da qualche settimana e sono centinaia le mascherine già distribuite a dipendenti comunali, cittadini sprovvisti e ad esercenti commerciali. Nei prossimi giorni grazie al lavoro delle instancabili sarte e anche alla donazione di una parte del tessuto di un privato e la maggior parte acquistata dal Comune, si continuerà ad autoprodurle e a distribuirle”.