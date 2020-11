Caltabellotta. Covid-19: il Sindaco Cattano comunica altri due contagi che portano a 5 il totale nel centro montano

“Si comunica alla cittadinanza che ieri 2 novembre 2020 è stata accertata la presenza di altri due casi Covid-19 nel nostro Comune”

È quanto comunica il Sindaco Calogero Cattano, dando notizia di altri due casi di contagio da Covid-19 a Caltabellotta. “Il numero totale sale a quattro, – aggiunge Cattano – il dato sui positivi purtroppo potrebbe aumentare nelle prossime ore, pertanto l’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini alla massima prudenza, in quanto la situazione è seria e come tale deve essere affrontata”.

“Sono stati posti in essere tutti i provvedimenti e le procedure necessarie per mettere in sicurezza i contagiati, sottoposti ad isolamento e il resto della cittadinanza dal pericolo del contagio – continua Cattano – purtroppo il virus circola nella nostra comunità; pertanto occorre mantenere in ogni occasione, anche in contesti informali, familiari e di lavoro, la massima attenzione, rispettando la distanza di sicurezza, con l’utilizzo della mascherina e l’igienizzazione frequente delle mani”.

Infine il Sindaco: “Invita a tutta la cittadinanza ad uscire dalle proprie abitazioni solo per comprovate necessità: andare al lavoro, per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Per qualsiasi informazione utile, contattare la Polizia Municipale”.

Il Comune di Caltabellotta in questi mesi di pandemia aveva registrato un solo contagio da Coronavirus al quale si sono aggiunti altri due casi il 28/11/20 e altri due casi ieri.