Caltabellotta. Divampa incendio in una casa: 47enne muore per salvare le figlie e la madre gravemente ustionata

Ha perso la vita nel tentativo di salvare le due figliolette e l’anziana madre dall’incendio che ha avvolto la loro abitazione

L’incendio è divampato nel pomeriggio di ieri, in una casa in via Cappuccini, a Caltabellotta, centro montano dell’agrigentino. La vittima è Salvatore Benfari di 47 anni, morto per salvare le figlie, di 8 e 12 anni, e la madre di 73 anni, dalle fiamme che hanno avvolto l’abitazione.

Secondo quanto al momento ricostruito ancora sommaria, il 47enne era nella cantina dello stabile insieme al padre, quando è stato richiamato dalle urla delle figlie, che provenivano dalle stanze di sopra. Benfari è accorso in aiuto, ma ha trovato l’abitazione già avvolta dalle fiamme. L’uomo è comunque entrato riuscendo a portare fuori le due figlie, ma è subito rientrato per salvare anche l’anziana madre di 73 anni. Purtroppo però le fiamme avevano già completamente avvolto l’appartamento non lasciandogli via di scampo. A salvare l’anziana madre sono stati i vicini di casa intervenuti in soccorso.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna rimasta gravemente ustionata, per la quale è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che l’ha trasportata in un ospedale a Palermo ed è prognosi riservata. Purtroppo per Salvatore Benfari non c’è stato nulla da fare, si presume che svenuto per le esalazioni da fumo e poi sia morto, ma saranno gli accertamenti a chiare le cause del decesso.