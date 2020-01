Caltabellotta. I Consiglieri Zito e Marsala passano al PD: “Scelta di cuore e testa”

I due consiglieri hanno aderito al partito di governo “in un momento in cui giovani si allontano dalla politica”

Il Partito Democratico comincia il 2020 con nuove due adesioni a Caltabellotta. I Consiglieri comunali, Vito Marsala e Giuseppe Zito hanno scelto infatti deciso di entrare a far pane della casa dei democratici.

“Abbiamo deciso – affermano i consiglieri – di aderire al PD, perché in un periodo di allontanamento dei giovani dalla politica, ci sembra la scelta più ragionevole e responsabile, in un partito modemo,

aperto e di governo. Una scelta di cuore e testa, peril futuro della Sicilia e, a largo raggio, per tutto il Paese”.