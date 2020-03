Caltabellotta. il Sindaco Cattano risponde alle richieste del Capogruppo di opposizione Marsala

“ Nei giorni di sabato 14 e 15 marzo 2020 è stata effettuata la disinfezione delle strade urbane ed è già in itinere la disinfestazione dei locali comunali di Caltabellotta e di Sant’Anna e dei plessi scolastici”

Così oggi il Sindaco di Caltabellotta Calogero Cattano risponde al Capogruppo di Liberamente Vito Marsala, sulla richiesta di un intervento di disinfezione e sanificazione della cittadina montana.

“L’Amministrazione comunale – continua il primo cittadino – si è mossa con estrema prontezza e lavora giornalmente da settimane, congiuntamente agli uffici preposti e alle forze dell’ordine, su diverse misure che vanno nella direzione indicata dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione, adottando con tempismo le misure adeguate e tutte le prescrizioni dettate dal DPCM dell’8 marzo 2020 e seguenti”.

Il Sindaco Cattano poi elenca le misure adottate per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: “ Tra le varie misure adottate è stato effettuato l’intervento di sanificazione e disinfezione delle aree pubbliche, nonostante quanto affermato dal Ministero della salute e dalle autorità sanitarie, secondo cui la disinfezione delle vie urbane, all’aria aperta, risulta essere di dubbia efficacia nel contrasto alla diffusione del COVID. Infatti, il virus COVID-19, al contrario di quanto lasciato intendere, non è un patogeno di diffusione atmosferica, invero il contagio avviene tramite contatto tra persone ed in particolare tramite particelle di aerosol emesse da starnuti e colpi di tosse. Risulta peraltro fuorviante quanto affermato dal capogruppo di minoranza, nel momento in cui lascia intendere, veicolando un messaggio errato per la cittadinanza, che un intervento di disinfezione possa essere utile nel fermare o evitare i contagi. Detto questo, un intervento straordinario di tal natura, risulta essere comunque un’operazione utile per la pulizia e la salubrità del nostro paese.”

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale insieme all’Assessore ai LL. PP. Michele Pipia: “Ringraziano l’iniziativa esposta dal capogruppo di minoranza Marsala, che proprio qualche giorno addietro ha inviato, non in via ufficiale, all’Amministrazione – di effettuare una sana e massiccia disinfezione e sanificazione delle strade urbane. Sarebbe, però bastato da libero cittadino, ma ancor di più nelle vesti di Consigliere Comunale, recarsi in Comune, informarsi con gli uffici e con gli amministratori per venire a conoscenza del fatto che l’intervento di sanificazione era stato già programmato da tempo , nonostante la difficoltà di reperire i prodotti sanificanti adeguati in questo particolare momento.”

E ancora aggiungono: “ Riguardo la richiesta di una conferenza dei Capigruppo, il Capogruppo di minoranza era a conoscenza del fatto che la stessa era già stata convocata la scorsa settimana, ed è stata rinviata a questa settimana, ci sembra pertanto inutile e capzioso richiederla se la stessa, come detto, è già stata convocata”.

Il Sindaco di Caltabellotta afferma che: “Da Sindaco, non mi sono mai tirato indietro al confronto e alla collaborazione, apprezzando ogni contributo, ragion per cui ritengo discutibile la scelta di utilizzare il web come mezzo di comunicazione istituzionale col Sindaco e l’Amministrazione Comunale. Consiglio vivamente di attendere momenti migliori per andare alla spasmodica ricerca di vetrine politiche. Ci troviamo in un periodo di grande emergenza tale da rendere nauseante il solo pensiero che si voglia utilizzare tale momento di difficoltà per una volgare speculazione politica. In ogni modo, il Comune e l’Amministrazione Comunale sono aperti a tutti coloro che vogliano collaborare ed in particolare ai consiglieri comunali, tuttavia mi aspetterei, in una tale situazione di emergenza, una collaborazione nei fatti d non solo nelle parole, evitando di fare inutili speculazioni proprio in questo momento di emergenza”.

“Nel frattempo – conclude Cattano – continueremo ad occuparci delle esigenze del nostro Comune cercando di continuare a garantire i servizi essenziali d soprattutto mettendo in atto il massimo sforzo per garantire la salute dei nostri concittadini. Solo uniti possiamo vincere questa battaglia. siamo comunità, facciamo squadra e soprattutto, fino a nuove indicazioni: restiamo a casa; è il modo migliore per combattere questa disastrosa epidemia”.