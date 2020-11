Caltabellotta. Inaugurata la “cucina comunale” sarà utilizzata come servizio di refezione scolastica

Oggi a Caltabellota, nei nuovi locali dell’ex ludoteca adiacenti il plesso scolastico S. Agostino, è stata inaugurata la “cucina comunale”: sarà utilizzata come servizio di refezione scolastica

“La scuola elementare di Sant’Agostino – come riportato dal video – è uno scrigno che accoglie i doni più preziosi della vita della comunità caltabellottese, con la stessa magia contagiosa del sapere che si diffonde all’esterno come un tempo, con la stessa attesa di quel momento conviviale che rende goloso anche ciò che a casa non è niente di speciale semplicemente perché condiviso con i compagni di scuola i fratelli di vita. Da oggi, come allora verranno preparato i pasti per deliziare i giovani studenti caltabellottesi”.

La nuova mensa garantirà anche la preparazione dei pasti in loco, in modo che questi possano essere consumati ancora caldi, profumati e in assoluta sicurezza.

Il Sindaco di Caltabellotta Calogero Cattano ringrazia: “Tutti coloro i quali hanno contribuito in vari modi alla realizzazione di questo percorso : l’Amministrazione comunale, i consiglieri comunali per la parte progettuale, i tecnici del comune e un sentito ringraziamento va a tutte le famiglie caltabellottesi che hanno pazientemente atteso”.