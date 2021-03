Caltabellotta. L’amministrazione Comunale dona all’Asp un elettrocardiografo: soddisfazione della Pro Loco

Il Comune di Caltabellotta ha donato un elettrocardiografo all’Asp di Agrigento che oggi è stato messo in funzione alla presenza della Pro Loco a disposizione della cittadinanza

Si tratta di uno strumento medico indispensabile per tutti coloro che in futuro richiederanno una visita cardiologica nel comune caltabellottese. Il Sindaco di Caltabellotta Calogero Cattano insieme alla Pro Loco si ritengono fieri e soddisfatti per aver contribuito alla donazione nel paese montano di un un elettrocardiografo, indispensabile al potenziamento della struttura sanitaria locale.

“Siamo soddisfatti di questo percorso fortemente voluto da me e dell’Amministrazione comunale, insieme al Dottore Dott. G. Lo Scalzo e coadiuvato dalla Pro Loco- sostiene il Sindaco Cattano– in quanto a Caltabellotta ci sono persone ultraottantenni che avendo problemi cardiovascolari sono costrette a recarsi all’ospedale di Sciacca per accertamenti ed elettrocardiogramma”.

“La nostra comunità – conclude Cattano– ha bisogno di un presidio medico funzionale e attrezzato e spero che in futuro possa oltremodo essere potenziato anche dal punto di vista del personale, al quale va il nostro incoraggiamento per l’attività che giornalmente svolgono, specialmente in questo periodo segnato dalla pandemia del Covid ”.

