Caltabellotta. Questa sera disinfezione di tutto il paese e della frazione di Sant’Anna

A Caltabellotta questa sera sarà eseguita una massiccia disinfezione e sanificazione con prodotti non nocivi all’ambiente

Il sindaco Calogero Cattano risponde così alla richiesta fatta giorno 12 marzo 2020 dal capogruppo di Liberamente Vito Marsala “ per far eseguire la disinfezione dell’intero paese”. Molto probabilmente, si era deciso di aspettare, soltanto perché a Caltabellotta non si sono verificati casi di contagi a causa dell’emergenza Coronavirus.

Proprio per prevenire e combattere il contagio del COVID- 19, il primo cittadino comunica a tutta la cittadinanza che “da questa sera e nei prossimi giorni fino a fine intervento, dalle ore 20:00 alle ore 23:00 verrà effettuata la disinfezione e la sanificazione a Caltabellotta e Sant’Anna”. Il sindaco poi aggiunge: “Saranno utilizzati prodotti disinfettanti non nocivi per la salute di persone, animali a all’ambiente ”.

Si raccomanda alla cittadinanza di rimanere nelle proprie case, a parcheggiare correttamente le proprie autovetture, in modo da non creare intralcio al normale svolgimento dell’intervento programmato e a non lasciare all’esterno panni e animali domestici”.