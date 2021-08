Caltabellotta. Vaccinata il 70% della popolazione ma i positivi che hanno ricevuto almeno una dose sono 67

“A Caltabellotta il 70% dei residenti si è già vaccinata, ma nonostante l’alto numero di immunizzati, il Covid ha contagiato diverse persone molte delle quali hanno fatto almeno la prima dose. L’augurio è di raggiungere l’80% della popolazione vaccinata”

Questo è quanto ha dichiarato ai nostri microfoni il Sindaco di Caltabellotta, Calogero Cattano, che ha aggiunto: “Nonostante il 70%, dei miei concittadini si è vaccinato, i contagi destano ancora parecchia preoccupazione, proprio perché la variante Delta ha contagiato diverse persone, provocando un aumento nel numero di casi inatteso nel nostro piccolo centro montano”.

Abbiamo chiesto al sindaco se i nuovi contagi riguardano vaccinati e in che misura: “L’ASP ha comunicato che il 70% dei cittadini si sono vaccinati, – ha chiarito Cattano – ma non c’è certezza se i positivi hanno fatto solo la prima dose o entrambi le dosi di vaccino”.



Dalla risposta del sindaco appare evidente che se non tutti, gran parte di nuovi contagi riguarda vaccinati con almeno una dose. Ed è proprio per prevenire ulteriori contagi che Cattano lancia un messaggio positivo: “Ormai è stato raggiunto il picco massimo per casi di positività e quindi la situazione dovrebbe migliorare. Abbiamo raggiunto 90 positivi. Oggi sembra che la situazione sia sotto controllo; in quanto da alcuni giorni non si sono verificati altri aumenti di Covid e i primi positivi, finita la quarantena, si sono sottoposti al tampone di controllo risultando negativi e quindi hanno finito il loro corso di isolamento”.

“Il nostro obbiettivo – aggiunge il Primo Cittadino – è di raggiungere l’80% della popolazione vaccinata; solo così possiamo essere certi e sicuri di poter convivere con il Covid-19 , perché non ci sono altre alternative, se non quella di convivere con questo virus”.

Infine Cattano raccomanda: “ Di continuare a rispettare sempre le dovute regole: mascherina e mantenere sempre le distanze per fare in modo di avere principalmente rispetto per se stessi, per i familiari e per coloro che ci stanno vicini. Soltanto così noi possiamo raggiungere una fase che ci possa fare convivere con il Covid-19”.

Questa mattina presso la Scuola Media di Caltabellotta E. De Edmondo De Amicis, alle ore 09:00 si effettueranno altre vaccinazioni per tutti coloro che si sono prenotati, ma anche per coloro che non sono prenotati e che sentono il dovere di fare il vaccino possono recarsi alla scuola media ed essersi vaccinati.