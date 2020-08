Caltagirone (CT). 46Enne strangolata dopo una lite e poi gettata per le scale: arrestato il marito

Ennesimo femminicidio, Caterina Di Stefano, di 46 anni sarebbe stata uccisa dal marito dopo la lite. L’uomo Giuseppe Randazzo, di 50 anni, dopo un lungo interrogatorio è stato arrestato

L’efferato delitto sarebbe avvenuto ieri pomeriggio, in via Pietro Mascagni, nella zona nuova di Caltagirone, nel catanese. Sarebbe stato il marito Giuseppe Randazzo, 50 anni, ad uccidere Caterina “Catya” Di Stefano, di 46 anni operatrice socio-sanitaria in una comunità per disabili, a Caltagirone. Pare che la coppia era in crisi e i due si stavano separando anche se continuavano ad abitare sotto lo stesso tetto.

A chiamare la polizia sarebbero stati i vicini allarmati dalle grida e quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato il corpo della donna riverso nell’androne del palazzo e il marito accanto ancora in stato confusionale.



L’uomo in un primo momento ha dichiarato che la moglie era caduta dalle scale del palazzo nel quale abitano, ma anche grazie alle testimonianze dei vicini, acquisite dai poliziotti, che hanno dichiarato di aver sentito una violenta lite sulle scale tra marito e moglie, la versione del 50enne è apparsa da subito improbabile.

Infine dopo un lungo interrogatorio svoltosi presso i locali del Commissariato di Polizia di Caltagirone, l’uomo che era stato posto in stato di fermo nel pomeriggio, ha ammesso di aver avuto un diverbio con la moglie a causa della richiesta di divorzio.

Giuseppe Randazzo, che era assistito dall’avvocato Christian Parisi, è stato quindi arrestato con l’accusa di omicidio e nella notte, completate le formalità di rito, tradotto presso la Casa Circondariale di Contrada Noce a Caltagirone.