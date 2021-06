Caltagirone (Ct). Incidente auto contro camion sulla SS417: muore tassista 29enne di Gela

A causa dell’incidente è stata disposta la chiusura temporanea di un tratto di strada, rimasto ferito anche il conducente del mezzo pesante

Ancora un tragico incidente sulle strade siciliane, questa volta avvenuto sulla Strada statale 417, al km 7, nel territorio di Caltagirone (Catania), dove, per motivi non ancora stabiliti, hanno impattato frontalmente un Mercedes Classe E ed un autocarro Iveco.

Ad avere tristemente la peggio è stato il conducente della Mercedes, un autista NCC, il 29enne Carmelo Mirko Di Dio, originario di Gela. L’uomo stava facendo ritorno da Catania a Gela e pare fosse molto conosciuto negli ambienti degli NCC. Ancora da accertare la dinamica dell’incidente.

Sul posto è subito intervenuto il personale del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le Forze dell’Ordine e il personale dell’Anas intervenuti hanno temporaneamente chiuso il tratto di strada per permettere l’esecuzione dei rilievi di rito e delle necessarie operazioni di sgombero dei veicoli e pulizia della sede stradale.