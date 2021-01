Caltagirone (CT). Shock anafilattico per infermiera dopo il vaccino anti Covid: ricoverata in cardiologia

Un’infermiera ausiliaria dell’ ospedale di Caltagirone, dopo avere avuto iniettato il vaccino anti covid, è stata colta da malore ed è stata ricoverata in cardiologia

È accaduto intorno alle 9,30 di ieri mattina all’ospedale “Gravina” di Caltagirone, dove un’infermiera ausiliaria di 53 anni, che presta servizio nel reparto Pediatria dello stesso nosocomio, indicata come paziente allergica, dopo essersi fatta inoculare il vaccino anti -Covid, è stata colta da malore ed è andata in shock anafilattico.

La donna a causa delle sue condizioni, che mostravano preoccupanti peggioramenti, è stata costretta a ricorrere al Pronto soccorso, dove, dopo essere rimasta sotto osservazione per circa 45 minuti, pur avvertendo qualche fastidio è tornata al lavoro, ma poco dopo per l’aggravarsi del quadro, è stata trasferita in Cardiologia dove, come comunicato dall’Asp, le sue condizioni vengono costantemente monitorate dai medici.

Sempre secondo l’Asp, l’infermiera non evidenzia patologie cardiocircolatorie e gli accertamenti in corso serviranno a verificare se gli spiacevoli accadimenti che l’hanno avuta come involontaria protagonista siano da collegare senza alcun dubbio alla vaccinazione. L’Asp ha comunque informato che segnalerà il fatto in questione all’Aifa perché possa essere inserito nell’apposita casistica, pur ribadendo che, alla luce degli esiti delle somministrazioni sin qui effettuate in Italia e nel mondo, il vaccino è sicuro.