Caltanissetta. Cane taglia la strada a motociclista che non riesce ad evitarlo: muore prima dell’arrivo dell’elisoccorso 

Cane taglia la strada ad un motociclista 62enne che muore dopo un volo di 20 metri: inutile l’arrivo dell’elisoccorso

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri sulla Ss121, tra Ponte Cinque Archi e Santa Caterina Villarmosa, nel territorio di Caltanissetta. La vittima è Mario Rosario La Placa, 62 anni, meccanico e titolare di una ditta a Caltanissetta in via Spirito Santo, residente a Santa Caterina Villarmosa. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era alla guida della sua moto quando improvvisamente un cane gli ha tagliato la strada e il 62enne non è riuscito evitarlo. Nell’impatto con l’animale il motociclista è stato disarcionato dal mezzo ed ha fatto un volo di circa 20 metri, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono arrivate gli uomini del 118 che constatate le gravissime condizioni dell’uomo, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso dalla centrale di Caltanissetta, purtroppo il 62enne è deceduto prima dell’arrivo. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri.

La Placa era molto conosciuto, amava i motori tanto che aveva trasformato la sua passione in attività lavorativa. Così aveva avviato la Madonie Diesel a Caltanissetta. officina dove aveva anche insegnato il mestiere ai figli. Tra qualche settimana sarebbe diventato anche nonno ma ieri la passeggiata in moto si è rivelata fatale. La salma è stata accompagnata al cimitero ed oggi verrà restituita alla famiglia per celebrare i funerali.