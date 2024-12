Caltanissetta. Carabinieri scoprono casa di riposo degli orrori: pazienti maltrattati e legati alle sedie a rotelle – Video

Immobilizzavano a letto gli anziani più fragili ospiti della casa di riposo e li legavano con cinghie alle sedie a rotelle. Le indagini iniziate grazie alla denuncia di una cuoca della rsa

I carabinieri di Caltanissetta nella mattina di oggi, martedì 17 dicembre, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di nove persone , 6 in carcere e 3 agli arresti domiciliari. A firmare l’ordinanza di custodia cautelare è stata la gip del tribunale di Caltanissetta Graziella Luparello. Lo scorso 1 agosto, secondo gli accertamenti, c’era stato il primo sopralluogo all’interno della residenza per anziani da cui era emerso che la notte era in servizio una sola persona: ben poco, rispetto al numero di ospiti all’interno. Poi, l’avvio delle intercettazioni telefoniche e l’inchiesta che oggi ha portato alle prime misure.

I militari dell’Arma, grazie alle telecamere di sorveglianza piazzate all’interno della struttura “Santa Chiara” a Caltanissetta, all’insaputa dei titolari, hanno scoperto che durante la notte gli anziani venivano immobilizzati nei loro letti e poi scherniti. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, gli ospiti della struttura sarebbero stati legati, anche con cinghie alle loro sedie a rotelle. “Nel corso dell’indagine sono emersi – dicono gli inquirenti – concreti elementi circa comportamenti vessatori da parte degli operatori socio-sanitari e dei gestori della struttura, che delineano le ipotesi di reato di maltrattamenti, sequestro di persona, abbandono di persone ed esercizio abusivo di pratiche sanitarie”.

Le indagini erano iniziate la scorsa estate dopo la denuncia di una cuoca della rsa. La donna aveva notato delle anomalie nella somministrazione di alcuni farmaci al padre, ospite della struttura. Da qui, la decisione di portarlo via dalla casa di riposo e formalizzare una denuncia ai carabinieri. Secondo il racconto della testimone inoltre, all’interno di un gruppo whatsapp di lavoro venivano inviate delle fotografie degli ospiti, anche denudati, con commenti offensivi. Inoltre, diversi anziani non sarebbero stati lavati da tre settimane.

Le persone indagate sono al momento nove, sei tradotte in carcere e altre tre sono poste agli arresti domiciliari. Le due titolari della struttura “Santa Chiara”, dove sarebbero avvenuti gli abusi, erano secondo i carabinieri “consapevoli dello stato di abbandono in cui versavano gli ospiti”, ma non avrebbero dato nessun indirizzo organizzativo. Oltre alle due amministratrici della struttura sono stati raggiunti da ordinanza di custodia cautelare anche alcuni operatori socio-sanitari che avrebbero istallato delle misure di contenimento per gli ospiti e, nonostante le urla di dolore e richieste di aiuto, non sarebbero intervenuti in loro aiuto.