Caltanissetta. “Dammi Reddito di Cittadinanza” e aggredisce la moglie davanti ai figlioletti: arrestato 42enne

I poliziotti della sezione volanti di Caltanissetta hanno arrestato un nisseno 42enne per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella serata di ieri un equipaggio della Polizia di Stato, di seguito a una richiesta pervenuta alla sala operativa della Questura, è intervenuto presso un’abitazione del centro storico di Caltanissetta. Una minore aveva segnalato un’aggressione in atto da parte del proprio padre nei confronti della madre. Gli agenti giunti presso l’abitazione hanno notato un ragazzino molto scosso, figlio della coppia, che indicava loro il portoncino d’ingresso dell’abitazione. All’interno dell’appartamento il 42enne, in evidente stato di ubriachezza, stava strattonando la moglie. L’uomo alla vista dei poliziotti si è scagliato contro di essi, profferendo insulti nei loro confronti.







Prontamente bloccato dagli agenti, il padre ubriaco è stato condotto presso gli uffici della Questura e, dopo le formalità di rito, tratto in arresto. La donna, che è stata medicata al pronto soccorso dell’ospedale sant’Elia, riportando lievi lesioni agli arti, ha riferito di aver già subito in passato maltrattamenti da parte del marito anche alla presenza dei figli minori. L’ennesima lite sarebbe scaturita al rifiuto della moglie di consegnare all’uomo la card del reddito di cittadinanza, da questi utilizzata per fini diversi da quelli del sostentamento della famiglia. L’uomo era già stato denunciato per maltrattamenti del 2016.