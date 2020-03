Caltanissetta. Mettono 2 candele nel balcone per pregare contro il coronavirus ma la casa va a fuoco

Succedono anche questi “incidenti” al tempo del coronavirus: stavano recitando il rosario contro il virus con due candele accesce nel balcone ma la casa va a fuoco

È accaduto ieri sera in un’abitazione di via Lombardo Radice, a Caltanissetta. Secondo quanto ricostruito Madre e figlio, di 74 e 46 anni, stavano seguendo il rosario su una tv satellitare che invitava ad accendere due candele e porle sull’inferriata del balcone per esorcizzare la pandemia da coronavirus, ma qualcosa è andato storto e la fiamma ha raggiunto il tendone da sole, rimasto aperto, innescando un incendio che ha raggiunto gli arredi del giardino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e gli operatori del 118 che hanno soccorso il figlio quarantaseienne, che per le ustioni riportate alle mani, per fortuna non gravi, è stato condotto all’ospedale della città. La polizia ha avviato le indagini.