Caltanissetta. Rissa per apprezzamento ad una ragazza: 51enne ucciso a coltellate e tre feriti, uno grave

Un apprezzamento di troppo ad una ragazza e scoppia una lite, gravissimo il bilancio: un morto e tre feriti

Sarebbe stato questo il motivo scatenante della lite culminata con un morto e tre feriti. È accaduto ieri sera in via San Domenico, in pieno centro storico, a Caltanissetta, La vittima è Marcello Tortorici, 51 anni, morto poco dopo il ricovero all’ospedale Sant’Elia.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la rissa sarebbe iniziata nei pressi di un’osteria a causa di un pesante apprezzamento all’indirizzo di una ragazza. Qualcuno non ha gradito ed tra i quattro protagonisti è iniziata una lite dapprima verbale, ma ben presto dalle parole si è passati ai fatti e sono saltati fuori i coltelli. Un fendente ha raggiunto Marcello Tortorici alla gola ferendolo gravemente.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno trovato il 51enne a terra ancora agonizzante. L’uomo è trasportato con un’ambulanza del 118 al Sant’Elia ma è morto poco dopo l’arrivo, mentre un’altro dei contendenti, Massimo Tortorici, fratello della vittima ha riportato ferite da arma da taglio alle gambe. Gli altri due, anch’essi feriti, si sono presentati direttamente alla caserma “Guccione” dei carabinieri di viale Regina Margherita. Uno dei due, ferito in maniera più grave, aveva un taglio al petto, poco sotto l’ascella, è stato trasportato in codice rosso al Sant’Elia. L’altro, ferito in maniera lieve, è stato curato dalla guardia medica.

I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini, sentendo le numerose persone che in quel momento si trovavano nel popoloso rione del centro storico nisseno, ma pare che nessuno abbia visto qualcosa, mentre la Squadra Investigazioni Scientifiche dei carabinieri, sulla strada ha trovato del sangue e uno dei coltelli utilizzati dai quattro.