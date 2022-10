Caltanissetta. Tir vola giù da un viadotto dopo uno scontro con due auto: muore l’autista e 3 i feriti, una è grave

Tragico incidente stradale: tir vola giù da un viadotto per diversi metri dopo essersi scontrato con due auto: il bilancio è di un morto e tre feriti

È accaduto intorno alle 16.20 all’altezza di Capodarso sulla strada statale 626 “Della Valle del Salso” in territorio di Caltanissetta. Secondo una prima ricostruzione, un tir, per cause in corso di accertamento si è scontrato con due auto, nell’impatto il mezzo pesante è uscito fuori dalla sede stradale precipitando da un viadotto. Il conducente è morto sul colpo e altre tre tre persone che viaggiavano sulle due auto sono rimaste ferite, una delle quali, una donna in modo grave ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Elia. Gli altri due pazienti, meno gravi, sono stati ricoverati all’ospedale Umberto I di Enna.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco e alle ambulanze è arrivato l’elisoccorso del 118, ma per l’autista del tir non c’è stato nulla da fare. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti gli agenti della Polstrada di Caltanissetta. Tresente anche il personale di Anas per il ripristino della circolazione.