Caltanissetta. Tragico scontro tra un’auto e una moto: 32enne perde la vita, ferito un 40enne

Tragedia nel giorno di pasquetta, nello scontro tra un’auto e una moto un 32enne è deceduto ed un 40enne è rimasto ferito

È accaduto nel pomeriggio di ieri, in via Pietro Leone a Caltanissetta. La vittima è Andrea Alessi di 32 anni. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale si tratterebbe di uno scontro latero-frontale. La vittima viaggiava come passeggero a bordo della moto guidata dal ferito, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Volskwagen Golf con a bordo marito e moglie che nell’impatto sono rimasti illesi, mentre i due passeggeri della moto sono rimasti feriti.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, che in ambulanza hanno trasportato il 32ene all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, ma la corsa si è rivelata inutile, l’uomo è arrivato a causa di un grave trauma cranio facciale è deceduto nel tragitto. Il 40enne alla guida della moto anche se ferito in condizioni serie, non sarebbe in pericolo di vita. In ospedale è stato sottoposto ad esami diagnostici: avrebbe riportato traumi alla testa e agli arti inferiori.

Le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla polizia municipale.