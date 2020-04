Caltanissetta. Ubriaco in contromano sulla S.S. 640 inseguito per 15Km poi fermato: auto sequestrata e patente ritirata

Un 50enne ubriaco ha creato il caos sulla statale 640 che percorreva in contromano: è stato bloccato dopo un inseguimento di 15 chilometri

È accaduto nella serata di ieri sulla S.S. 64O, la scorrimento veloce a doppia corsia che da Agrigento conduce a Caltanissetta. Un’auto guidata da un 50enne della provincia di Agrigento, risultato poi ubriaco, ha imboccato contromano la statale 640 in direzione Caltanissetta e dopo essere stato inseguito per circa 15 chilometri è stato bloccato dalla polizia Stradale nissena. L’uomo in quel momento era in stato confusionale e si è rifiutato di sottoporsi ai previsti accertamenti in questi casi.

Il diniego non ha comunque fermato l’azione degli agenti che hanno sequestrato il mezzo ai fini della confisca e proceduto al ritiro della patente di guida per la successiva revoca. Inoltre a suo carico è scattata anche una denuncia alla Procura della Repubblica di Caltanissetta.