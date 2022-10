Camion bomba su ponte Crimea: “Sono stati i servizi di Kiev”. “Almeno 3 morti, identificato proprietario camion”

Media ucraini confermano: “Sono stati i servizi segreti di Kiev”, Mosca: “Uccise tre persone e distrutta un’infrastruttura civile, il governo Zelensky è terrorista”

L’esplosione del camion bomba sul ponte in Crimea è stata un’operazione speciale dello Sbu, i servizi segreti ucraini: lo ha scritto l’agenzia ucraina Unian citando fonti delle forze di sicurezza.

Una notizia che giunge quasi superflua considerate le dichiazioni scritte su twitter da Mikhaylo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensy, che postando una foto del ponte della Crimea incendiato ha scritto: “Crimea, il ponte, l’inizio. Tutto ciò che è illegale deve essere distrutto, tutto ciò che è stato rubato deve tornare all’Ucraina”.

“La reazione del regime di Kiev alla distruzione delle infrastrutture civili mette in evidenza la sua natura terroristica”, ha scritto su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

L’esplosione del camion bomba ucraino sul ponte di Crimea, ha provocato l’incendio di diversi serbatoi di carburante di un treno ferroviario. Due campate del ponte stradale sono crollate e tre persone sono morte, ma una corsia che porta dalla Crimea alla regione di Krasnodar sarebbe rimasta intatta. Il traffico sulle parti stradali e ferroviarie del ponte è stato sospeso, ma pare che già in serata i treni ricominceranno a percorrere la tratta, attraverso le parti non danneggiate, presumibilmente. Il governo russo ha formato una commissione per indagare sull’attentato.

“Secondo le prime informazioni, nell’incidente sono morte tre persone, presumibilmente i passeggeri di un’auto che stava transitando vicino al camion esploso sul ponte. I corpi di una donna e di un uomo sono stati recuperati dall’acqua, le loro identità sono in corso di accertamento” ha affermato oggi il Comitato investigativo russo che sta indagando sull’attentato ucraino.

“Gli investigatori del comitato investigativo hanno identificato il proprietario del camion come residente nella regione di Krasnodar. Le attività investigative sono in corso nel suo luogo di residenza“, si legge inoltre nel comunicato russo.

L’esplosione è stata tanto potente che gli infissi di molte case di Kerch pare siano stati danneggiati, riferiscono i media russi.