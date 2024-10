Camioncino si ribalta sulla Messina-Catania e un furgone lo centra: muore un  20enne, gravissimi i genitori

Questa mattina si è verificato un grave incidente stradale nel quale ha perso la vita un giovane di appena 20 anni e quattro persone sono rimaste ferite

E’ accaduto intorno alle 6, al chilometro 48, dello svincolo di Fiumefreddo. sull’autostrada tra Giarre e Fiumefreddo di Sicilia, in direzione Messina. La vittima è Matteo Urzì, 19enne di Piedimonte Etneo. Secondo le prime ricostruzioni, un camioncino che trasportava prodotti alimentari, sul quale viaggiava una famiglia di Piedimonte Etneo, composta da padre, madre e il figlio Matteo Urzì, per cause in corso di accertamento si è schiantato contro il guardrail per poi ribaltarsi. Poco dopo però è sopraggiunto un furgone con a bordo due persone, che non è riuscito ad evitare il veicolo ribaltato impattandosi contro.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, 7 ambulanze e l’elisoccorso del 118, ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla per 20enne che è deceduto ed hanno soccorso le quattro persone rimaste ferite, sue delle quali, i suoi genitori della vittima, sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di Taormina e Messina. Polizia Stradale e Carabinieri si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità.