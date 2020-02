Campobello di Licata. Muore travolto da un albero che gli cade addosso: inutile l’intervento dei vigili del fuoco

Tragico incidente sul lavoro, un uomo è morto schiacciato da un albero a cui stava tagliando le radici

È accaduto nella giornata di ieri in una campagna della zona Favarottella, di Campobello di Licata, in provincia di Agrigento. La vittima è Michele Vella, pensionato 76enne del luogo. L’uomo era intento a tagliare le radici di un albero, quando il tronco non avendo più l’appoggio, gli è caduto sul fianco schiacciando la cassa toracica.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno liberato il pensionato dal tronco che lo schiacciava, ma per lui non c’è stato nulla da fare, è morto per asfissia.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della locale stazione.