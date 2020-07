Campobello Mazara (TP). Sfonda con l’auto il muro di un’abitazione: 20enne muore sul colpo

Tragico incidente stradale: un giovane si schianta sul muro di recinzione di un’abitazione e muore sul colpo

È accaduto nella notte appena trascorsa in via Livorno a Tre Fontane, località balneare di Castelvetrano nel trapanese. La vittima è Biagio Nuccio, di 20 anni, di Campobello di Mazara. Secondo un prima ricostruzione, il giovane era alla guida di una Fiata panda e stava rientrando a casa dopo avere trascorso la serata in compagnia di amici, quando, per cause in corso di accertamento si è schiantato sul muro di recinzione di un’abitazione sfondandolo. L’impatto è stato violentissimo, tanto che la macchina è rimasta incastrata sul muro e il 20enne sarebbe morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri per eseguire i rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente. La salma è stata già restituita alla famiglia.