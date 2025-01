Canada. Candidato premier a Trump: se eletto impedirò adesione a Usa e garantirò i confini

“Il Canada non sarà mai il 51esimo stato degli Stati Uniti. Punto. Siamo un paese grande e indipendente. Lotterò per il Canada”

Lo ha detto il leader del Partito conservatore canadese, Pierre Poilievre, in una dichiarazione sul social network X, promettendo di impedire l’adesione del paese agli Stati Uniti e di garantire la sicurezza dei suoi confini, compreso l’Artico, se vincesse le elezioni.

Poilievre ha inoltre affermato che in futuro intende garantire la completa sicurezza delle frontiere del Canada. “Quando sarò Primo Ministro, ricostruiremo il nostro esercito e riprenderemo il controllo del confine per proteggere sia il Canada che gli Stati Uniti. Riprenderemo il controllo del nostro Artico per tenere fuori Russia e Cina”, ha promesso. Ha anche accusato l’attuale Primo Ministro Justin Trudeau di non riuscire a trasmettere “questi punti ovvi” agli americani.

La dichiarazione arriva a seguito dell’annuncio del 6 gennaio scorso di Justin Trudeau che si sarebbe dimesso dalla carica di presidente del Partito Liberale canadese al potere e si sarebbe dimesso da primo ministro dopo l’elezione di un nuovo leader liberale. Le elezioni canadesi sono attualmente previste per ottobre, ma potrebbero essere anticipate a causa delle dimissioni del primo ministro.

All’inizio di gennaio, Nick Nanos, capo della società di ricerca Nanos Research, ha riferito che Trudeau gode attualmente della fiducia solo del 17,4% dei canadesi, mentre la valutazione di Poilievre è del 40%, quindi ha tutte le possibilità di diventare il prossimo primo ministro del Canada.