Canada. Protesta obbligo vaccino, in 50mila assediano la capitale: il premier si nasconde in località segreta

Gigantesca protesta dei camionisti in Canada contro l’introduzione dell’obbligo vaccinale e il lockdown: assediata Ottawa e il premier Trudeau si nasconde in una località segreta

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Daily Mail, gli autotrasportatori, che hanno protestato contro quello che di fatto è un obbligo vaccinale erano circa 50mila. In fila per una settimana i grossi mezzi hanno percorso in lungo e in largo il Canada, per poi approdare nella capitale, Ottawa, dove è scattata l’allerta massima e il primo ministro, Justin Trudeau, evidentemente impaurito, è stato costretto a rifugiarsi in un luogo segreto con tutta la famiglia.

La protesta lanciata dal movimento “Freedom Convoy”, è stata avviata dai camionisti ed ha raccolto l’adesione di altri migliaia di lavoratori e cittadini, contrari all’obbligo introdotto a ottobre per chi esercita una mansione nel pubblico, per chi viaggia in treno, aereo o nave. Tutti convogliati in una fila di circa 70 chilometri, nel fine settimana sono arrivati nella capitale Ottawa, dove hanno bloccato le strade e minacciato di stazionare a oltranza fuori dal Parlamento.



Come è chiaramente visibile nel video, domenica ci sono state manifestazioni pacifiche fuori dai palazzi della politica canadese, ma la mole della folla, davvero impressionante e quindi difficilmente gestibile dalle forze dell’ordine, ha indotto il primo ministro, Justin Trudeau, che ha vinto da poco le elezioni politiche puntando in modo deciso sulla campagna di vaccinazione, a rifugiarsi in una località segreta insieme alla propria famiglia. Lo stesso premier qualche giorno prima, aveva definito i camionisti in marcia verso la Capitale una “piccola minoranza marginale”… poi però ha cambiato idea.