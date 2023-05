Canali filorussi: “Colpita una batteria di missili statunitensi Patriot a Kiev”

Nel filmato diffusi dal noto canale telegram “milinfolive” si vedrebbe il possibile arrivo di un missile russi nella posizione della difesa aerea ucraina a Kiev

Interessante video diffuso in queste ore sui social. Un canale telegram filorusso molto noto, ha diffuso un video dove si vede l’impressionante lavoro delle batterie del sistema di difesa aerea americano MIM-104 Patriot. Nel video si vedrebbe anche che non appena il sistema di difesa aerea esaurisce i missili, si verifica una potente esplosione nel luogo in cui sono stati effettuati i lanci. Da Kiev non sembrano esserci ancora dichiarazioni in merito, ma se il video venisse confermato si tratterebbe della prima batteria di Patriot colpita dai russi probabilmente con un missile 9K720 Iskander .

Un secondo video del presunto arrivo di missili russi sulla difesa aerea Patriot a Kiev stanotte.