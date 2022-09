Cancelliera 53enne di Caltanissetta trovata morta in casa: era andata dal medico per dei dolori. Aperta inchiesta

Deana Scarpulla è stata trovata morta in casa: era andata dal medico a causa di forti dolori. La procura ha aperto un’inchiesta

È accaduto martedì 20 settembre in un appartamento di via Oslavia, a Latina. La vittima, Deana Scarpulla 53 anni, originaria di Caltanissetta, cancelliera presso il Tribunale di Latina, impegnata con la gestione dei decreti penali nell’Ufficio Gip/Gup, il giorno prima del decesso, a causa di malesseri che avvertiva da quando era tornata dalle vacanze, era andata dal proprio medico che le avrebbe somministrato dei farmaci. Poi la donna è tornata a casa e si è sdraiata sul letto, dove poco dopo è morta.

La tragedia è stata scoperta dai colleghi che preoccupati dal fatto che la cancelliera che era sempre puntuale e arrivava alle 7,30, quella mattina, passate le nove ancora non si vedeva. Hanno quindi provato a chiamarla a l telefono, ma non rispondeva , così sono andati a trovarla a casa dove hanno fatto la triste scoperta. Deana era sul letto e non indossava il pigiama, ma era vestita come il giorno prima quando i colleghi e i giudici l’hanno vista, circostanza che fa propendere per una morte arrivata improvvisa.

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, è intervenuto il personale del 118 e il medico ha certificato che si è trattato di una morte naturale improvvisa. Sul caso indagano gli esperti della Polizia Scientifica che hanno eseguito un accurato sopralluogo. Per stabilire le cause esatte del decesso la Procura di Latina ha disposto l’autopsia. Grande intanto il dolore al palazzo di giustizia pontino, dove è stata anche rinviata la celebrazione di alcune udienze.