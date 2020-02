Canicattì. 35Enne si schianta con l’auto contro un muretto: perde la vita durante un’intervento chirurgico

Gravissimo incidente mortale: una giovane si schianta con l’auto contro muretto e perde la vita durante un intervento chirurgico

È accaduto intorno alle ore 22 di ieri sera in contrada Rinazzi, a Canicattì, in provincia di Agrigento. La vittima è Rosalinda Migliore, di 35 anni casalinga, deceduta durante un’operazione chirurgica a seguito dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima era alla guida di una Hyndai Matrix, quando per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un muretto, si tratterebbe quindi di un incidente autonomo. Nell’impatto la 35enne è rimasta gravemente ferita.

Subito soccorsa, un’autoambulanza del 118, l’ha trasferita al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, dove i medici, a causa delle gravissime condizioni l’hanno sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, durante il quale, purtroppo la donna è deceduta.

Sul posto sono arrivati i poliziotti del locale commissariato, che hanno eseguito i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica di quella che sembrerebbe un incidente autonomo.