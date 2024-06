Canicattì (AG). Incidente sul lavoro: un operaio di 21 anni muore travolto da un carrello elevatore

Ancora un’altra tragedia sul posto di lavoro, la Procura ha aperto un’inchiesta e ha sequestrato atti e l’area dell’incidente. Due persone e sono indagate

E’ accaduto nella giornata di ieri venerdì 28 giugno in un’azienda che produce manufatti in calcestruzzo a Canicattì, in provincia di Agrigento. La vittima è Angelo Giardina, operaio di 21 anni. Secondo quanto ricostruito il giovane, mentre era al lavoro in un capannone dell’azienda, per cause in corso di accertamento è stato travolto da carrello elevatore che stava manovrando, che a causa del peso si è ribaltato schiacciando il 21enne.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118 che nulla hanno potuto fare per l’operaio se non costatarne il decesso. . La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta e si indaga sul rispetto delle norme di sicurezza, due persone sono indagate.