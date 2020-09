Canicattì. Attraversa il passaggio a livello mentre si abbassano le barriere e le distrugge: è ferito, ma non grave

Imprudenza, fretta e incoscienza, un mix pericoloso che poteva avere un esito ancora più grave: un uomo ha attraversato i binari del treno mentre si abbassano le sbarre. È rimasto solo ferito

È accaduto nel pomeriggio di ieri sulla via Garibaldi a Canicattì, in provincia di Agrigento. Un uomo già segnalato alle autorità per uso di sostanze stupefacenti e guida in stato di ebbrezza alcolica, ha tentato di attraversare il passaggio a livello col la sua Fiat Stilo mentre le barriere si stavano abbassando e con il semaforo che era già rosso, ma ha calcolato male i tempi e l’auto si è schiantata su una delle sbarre rompendola. Il treno, il Canicattì-Modica, che stava per arrivare si è fermato e la tratta ferroviaria è rimasta interrotta per circa 2 ore e mezza.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato l’automobilista, che nell’impatto è rimasto ferito al volto, all’ospedale “Barone Lombardo”della città. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

I carabinieri della locale compagnia hanno avviato le indagini per stabilire le eventuali responsabilità e quantificare i danni.