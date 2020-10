Canicattì. Madre prende a bastonate il figlio 12enne e gli frattura un braccio: denunciata

Avrebbe picchiato il figlio di appena 12 anni con un bastone fino a fratturargli il braccio. Per questo una donna di Agrigento, ma residente a Canicattì, è stata denunciata in stato di libertà, per le ipotesi di reato di maltrattamenti e lesioni.

Secondo una prima ricostruzione, per cause non ancora chiarite, la donna avrebbe colpito con un bastone il figlio 12enne causandogli la frattura del braccio sinistro. E’ stato poi padre a portare il bambino al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì dove la frattura è stata riscontrata e prescritta una prognosi di 21 giorni.

La donna è stata così denunciata dal marito ai Carabinieri della locale Compagnia che adesso dovranno accertare tutta la vicenda nei particolari.