Canicattì. Non ce l’ha fatta la 26enne Federica Aleo: è morta in ospedale a tre mesi dall’incidente

La 26enne Federica Aleo non ce l’ha fatta è morta nell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove era ricoverata a seguito di un incidente avvenuto il 2 febbraio scorso

Federica Aleo nell’incidente aveva subito gravi traumi alla testa e si trovava ricoverata in coma nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. La giovane in questi tre mesi aveva subito interventi al torace, ma nonostante le cure non si è più risvegliata ed ieri è morta.

L’incidente avvenne intorno alla 4,30 della mattina del 2 febbraio scorso in via Gramsci, all’altezza del civico 115 nel centro di Ravanusa, in provincia di Agrigento. La ragazza viaggiava come passeggera su un’Alfa Romeo 147 insieme ad altri tre giovani. Nel terribile impatto perse la vita Lorenzo Miceli, di 28 anni, ex consigliere comunale del M5S, mentre Federica Aleo e gli altri due giovani – gli unici sopravvissuti – rimasero feriti.