Canicattì. Non si rassegna alla separazione e da 3 coltellate alla moglie che è gravissima: 59enne arrestato

Un uomo non riesce a rassegnarsi alla fine del suo matrimonio e in un momento di lite sferra tre coltellate alla moglie ferendola gravemente

È accaduto lunedì mattina, in un’abitazione di Canicattì, grosso centro della provincia di Agrigento. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, un romeno Alexandru Zamfirache di 59 anni, non sarebbe riuscito a rassegnarsi alla fine del suo matrimonio durato 27 anni, dal quale sono nati otto figli ed in una delle tante liti e discussioni che accadevano giornalmente in casa a causa della gelosia, l’uomo ha sferrato 3 coltellate alla sua ormai ex moglie, una delle quali all’altezza del polmone. Il romeno dopo il fattaccio è scappato.

La sua fuga però è durata poco, i poliziotti del locale commissariato infatti lo hanno rintracciato per le vie della città dove l’uomo vagava senza meta. Il 59enne è stato quindi fermato con l’accusa di tentato omicidio aggravato e portato in carcere ad Agrigento. La donna invece è stata soccorsa e trasferita all’ospedale “Barone Lombardo” della città dove è tutt’ora ricoverata in prognosi riservata sulla vita.

Ieri, il gip del tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, su richiesta del pm Cecilia Baravelli della Procura di Agrigento che è coordinata dal procuratore capo Luigi Patronaggio, ha convalidato il fermo ed ha disposto che Zamfirache rimanga in carcere in regime di custodia cautelare.