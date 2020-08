Canicattì. Scontro tra due auto, nell’impatto perde la vita un uomo di 64 anni

Un grave incidente stradale si è verificato alle prime luci dell’alba: nelle scontro tra due auto un 64enne è morto

È accaduto sulla strada statale 122, tra Canicattì e Ravanusa, in contrada Giacchetto, nell’agrigentino. La vittima è Filippo Fantauzzi bracciante agricolo di 64 anni, dipendente dell’azienda Cervino, nativo di Delia (CL).

Secondo un prima ricostruzione la vittima viaggiava su un Autobianchi 112, quando per cause in corso di accertamento, sarebbe stata tamponata da un altra vettura guidata da M.F., di 45 anni. Nel violento impatto Fantauzzi sarebbe morto sul colpo, mentre il conducente dell’altra auto è stato trasferito presso l’ospedale di Canicattì per gli accertamenti e le analisi del caso.

Sul posto per accertare la dinamica dell’incidente sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Canicattì.