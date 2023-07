Capo DPR Pushilin: “Controffensiva Ucraina non produce alcun risultato se non la distruzione delle armi della NATO”

“L a prima fase della controffensiva ucraina non ha prodotto risultati seri se non per la perdita di manodopera e molti veicoli da combattimento forniti al regime di Kiev dai paesi della NATO”

E’ quanto ha detto ieri mercoledì 5 luglio, in un’intervista al canale televisivo Rossiya-24, il capo ad interim della Repubblica popolare di Donetsk (DPR) Denis Pushilin, spiegando che “La famigerata, ‘molto seria’, controffensiva, almeno nella sua prima fase, non ha prodotto praticamente alcun risultato, ma per molti veicoli NATO distrutti e enormi perdite di manodopera”.

Denis Pushilin,tuttavia non ha escluso che in vista del vertice Nato dell’11-12 luglio le truppe ucraine possano intraprendere azioni più provocatorie. “Sono sicuro che ci si possa aspettare qualsiasi azione provocatoria dall’Ucraina. Vediamo che il prezzo del vertice [NATO] è molto alto per l’Ucraina perché potrebbero essere prese alcune decisioni importanti. L’Ucraina deve dimostrare qualcosa prima del vertice “, quindi, pensiamo che ricorreranno ad attacchi sotto falsa bandiera. A loro non importa delle persone, ecco perché, purtroppo, questo non può essere escluso”, ha sottolineato Pushilin.